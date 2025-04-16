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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Korkunç Sonuçlar Doğurdu: 6 Ölü, 2 Yaralı

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Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Evler ve işyerleri su altında kaldı.

- Pakistan'da sel: 6 ölü, 2 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Yetkililer, Pencap eyaletinin Jhelum bölgesinde bir evin duvarının ve bir evin de çatısının çökmesi sonucu toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişini de yaralandığını açıkladı.

Panjkora Nehri'nde şiddetli yağış sonucu taşkın meydana gelirken, Pakistan-Afganistan karayolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Sel, eyaletin birçok bölgesinde maddi hasara neden olurken, ölen ya da yaralanan bildirilmedi. Bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu kesintiler yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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