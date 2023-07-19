Pakistan'da şiddetli yağışlar istinat duvarının çökmesine neden oldu

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde şiddetli yağışların etkisiyle bir istinat duvarı çöktü ve en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de kayboldu.

İSLAMABAD, 19 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Ravalpindi kentinde istinat duvarının çöktüğü alanda çalışan kurtarma ekipleri, 19 Temmuz 2023.

Kurtarma servisinin bildirdiğine göre, Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Ravalpindi şehrinde şiddetli yağışların bir istinat duvarını çökertmesi sonucu en az 8 kişi öldü. Çarşamba günü meydana gelen olayda 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)