Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 Yaralı
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BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.
BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yerel Afet Yönetim İdaresi yetkililerinin Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre eyaletin Bannu ilçesinde 15 kişi hayatını kaybetti ve 100 kişi de yaralandı, 68 ev ise hasar gördü.
Kaynak: Xinhua / Güncel