Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 Yaralı

BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da bir hastanenin önünde bekleyen ambulanslar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel Afet Yönetim İdaresi yetkililerinin Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre eyaletin Bannu ilçesinde 15 kişi hayatını kaybetti ve 100 kişi de yaralandı, 68 ev ise hasar gördü.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da hasar görmüş bir elektrik direğinin etrafında toplanan insanlar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da hasar gören evlerin enkazı, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da evlerinin yıkılan duvarını inceleyen insanlar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)