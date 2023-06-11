Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 Yaralı

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 Yaralı

Güncel Haberler

BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 YaralıPakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da bir hastanenin önünde bekleyen ambulanslar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BANNU, 11 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu farklı olaylarda en az 25 kişinin öldüğü ve 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel Afet Yönetim İdaresi yetkililerinin Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre eyaletin Bannu ilçesinde 15 kişi hayatını kaybetti ve 100 kişi de yaralandı, 68 ev ise hasar gördü.

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 YaralıPakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da hasar görmüş bir elektrik direğinin etrafında toplanan insanlar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 YaralıPakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da hasar gören evlerin enkazı, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 25 Ölü, 100 YaralıPakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu'da evlerinin yıkılan duvarını inceleyen insanlar, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title