Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

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Pakistan'da son iki günde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Muson mevsimi başlangıcından beri ölü sayısı 64'e yükseldi.

İSLAMABAD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, son iki gün içinde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kuruma göre, muson mevsiminin başladığı 26 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e, yaralı sayısı 117'ye yükseldi.

Ölümlerin çoğu, sel baskınlarının yıkıma neden olmaya devam ettiği Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden bildirildi.

Pakistan Meteoroloji İdaresi, önümüzdeki 12 ila 24 saat içinde ülkenin bazı bölgelerinde daha fazla yağış ve gök gürültülü fırtına beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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