Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 49 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 49 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dünden bu yana devam eden seller sonucu en az 49 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kurtarma ekiplerinin heyelan olan dağlık bölgede mahsur kalan 1300 turisti tahliye ettiğini bildirdi.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana yağışlarla bağlantılı olaylarda çoğunluğu kadın ve çocuk 360'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, son ölümlerin çoğunlukla Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatısında kaydedildiğini vurguladı.

Gilgit Baltistan Bölge Yetkilisi Faizullah Faraq, Ghazar ilçesinde dün ani sel baskınları sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Arama kurtarma görevlisi Amjad Khan, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde de 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğunu bildirdi.

Hükümet yetkilisi Saleem Khan, ani sel baskınlarının kuzeybatıda bulunan Battagram bölgesini de vurduğunu, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.

Devlet afet yönetim yetkililerine göre, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'de dün yağış kaynaklı olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, kayıplar nedeniyle üzüntü ve kederini dile getirdi ve yetkililerden selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmalarını istedi.