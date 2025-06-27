Pakistan'da Şiddetli Yağış ve Fırtına: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, yağışların devam edeceğini ve vatandaşların önlem alması gerektiğini duyurdu.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pencap kurtarma ve afet yönetimi yetkilileri, eyalette devam eden şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, süren şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, yağışların 1 Temmuz'a kadar devam edeceğini, vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
İsrailli Bakan Katz'dan 'Hamaney' itirafı: Öldürmek istedik ancak bulamadık

İsrailli Bakan Katz'dan Hamaney itirafı: Öldürmek istedik ancak...
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.