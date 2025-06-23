Pakistan'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı

Pakistan'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı
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Pakistan birçok kentte etkili olan sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Sıcaklıkların 40 Santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla halk, serinlemek için su kanallarına ve göllere akın etti.

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesiyle birçok kentte sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Sıcak havalardan bunalan halk, su kanallarında, göllerde ve denizlerde serinlemeye çalıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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