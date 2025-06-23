Pakistan'da Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı
Pakistan birçok kentte etkili olan sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Sıcaklıkların 40 Santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla halk, serinlemek için su kanallarına ve göllere akın etti.
İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesiyle birçok kentte sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Sıcak havalardan bunalan halk, su kanallarında, göllerde ve denizlerde serinlemeye çalıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel