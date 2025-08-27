Pakistan'da Sel Tehlikesi: Ordu Tahliye Çalışmalarına Destek Veriyor

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Hindistan'ın dolan bazı barajların kapaklarını açmasıyla artan sel tehlikesi nedeniyle ordu, tahliye çalışmalarına destek olmak için bölgeye sevk edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın bazı barajlarının kapaklarını açması nedeniyle Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerinde taşkın ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

Pakistan Su Kaynakları Bakanlığı, üç nehirde de su seviyelerinin yükseldiğine işaret ederek "yüksek sel" tehlikesi uyarısı yaptı.

Yetkililer, ordunun artan sel ihtimaline karşı bölge sakinlerinin güvenli alanlara tahliye edilmesine yardımcı olmak için bölgeye konuşlandırıldığını aktardı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde 100 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.