Pakistan'da Sel Felaketi: 799 Can Kaybı ve Devam Eden Tehlike

İSLAMABAD, 26 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 799 kişi hayatını kaybederken, 1080 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 799'a yükseldiği, öte yandan şiddetli yağış ve sellerin bu hafta da ülkeyi vurmaya devam etmesinden endişe edildiği belirtildi.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin 477'sinin erkek, 119'unun kadın ve 203'ünün çocuk olduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti 479 ölümle en fazla can kaybının yaşandığı bölge olurken, onu 165 kişinin yaşamını yitirdiği doğudaki Pencap eyaleti izledi.

Yağışlar ve ani seller nedeniyle ülke genelinde 7.175 ev hasar görürken, 5.552 besi hayvan öldü.

Açıklamada eyalet kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 592 operasyon düzenleyerek 106.078 kişiyi kurtardığı ve afetlerden etkilenen halka destek amacıyla 658 yardım ve sağlık kampı kurulduğu da ifade edildi.