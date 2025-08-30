Pakistan'da Sel Felaketi: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 30 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte yağmur ve sel kaynaklı olaylarda 23 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi cuma günü yaptığı açıklamada, Doğu Pencap eyaletinde 7'si çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 22 kişinin selde hayatını kaybettiğini bildirdi. Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bir bölgesinde bir çocuk heyelan sonucu yaşamını yitirirken, Pencap eyaletinde ise 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kurum verilerine göre, son sel felaketinden 1,5 milyondan fazla kişi etkilendi ve 200.000'den fazla kişi sular altında kalan bölgelerden tahliye edildi.

Verilere göre, haziran ayı sonunda muson mevsiminin başlamasından bu yana yağış kaynaklı olaylarda en az 842 kişi hayatını kaybetti, 1.117 kişi yaralandı. En yüksek kayıpları ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti bildirirken, onu Pencap eyaleti takip etti.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde bir başka şiddetli yağış dalgasının beklendiği ve bunun da sel riskini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.