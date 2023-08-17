Pakistan'da rehberin dağda ölüme terk edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanışı sırasında yüksekten düşerek yaralanan rehberin, beraberindeki Avrupalı dağcılar tarafından "ölüme terk edildiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanışı sırasında yüksekten düşerek yaralanan rehberin, beraberindeki Avrupalı dağcılar tarafından "ölüme terk edildiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Norveçli dağcı Kristin Harila ve ekibinin, K2'ye tırmanış sırasında düşerek yaralanan yerel rehber Muhammed Hasan'ın "üzerine basıp geçtikleri" görüntülerin ardından yetkililer, konuyla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Soruşturmanın başındaki İkbal Hüseyin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dağcılığın ahlaki değerlerine odaklanılacağını ve raporun 15 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Pakistanlı rehber Hasan'ın 27 Temmuz'daki tırmanış sırasında düştüğü ve aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirilmişti.

Avusturyalı dağcılar Wilhelm Steindl ve Philip Flaeming'in kaydettiği görüntülerde Norveçli dağcı Kristin Harila'nın ve Nepalli şerpa Tenjin Lama'nın yaralı halde yerde yatan Hasan'ın yanından geçtikleri ve ona yardım etmedikleri dikkati çekmişti.

Dağcıların, yaralı halde yatan Hasan'ın "üzerine basıp geçtiklerini" gösteren dron görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Harila ve Nepalli şerpa Lama, 92 günde dünyanın en yüksek 14 zirvesine en hızlı şekilde çıkabilmek için dünya rekoru kırmak niyetindeydi.

Harila, videoların ardından artan tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan'ın kendisi ve ekibi tarafından "ölüme terk edildiği" iddiasını reddetmişti.

Harila, Hasan'ın ölümünden kimsenin sorumlu tutulamayacağını belirterek, yardım etmeye çalıştığını ancak "dağdaki koşullardan dolayı onu hareket ettirmenin çok tehlikeli olduğunu" savunmuştu.

Gilgit-Baltistan, 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 dahil dünya genelinde 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağın 5'ine ev sahipliği yapıyor.