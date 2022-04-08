İSLAMABAD - Pakistan'da ramazanın ilk cuması eda edildi - Haberler

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İSLAMABAD - Pakistan'da ramazanın ilk cuması eda edildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar, ramazanın ilk cumasını kıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar, ramazanın ilk cumasını kıldı. Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Faysal Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı için bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını eda etti. Kovid-19 önlemlerinin ülke genelinde kaldırıldığı ülkede cemaat, Pakistan'ın en büyük camilerinden Faysal Camisi'ni doldurdu.

İSLAMABAD - Pakistan'da ramazanın ilk cuması eda edildi

İSLAMABAD - Pakistan'da ramazanın ilk cuması eda edildi

İSLAMABAD - Pakistan'da ramazanın ilk cuması eda edildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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