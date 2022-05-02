Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu
Xinhua - Güncel
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İSLAMABAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'da hafta sonu tren istasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için evlerine gitmek isteyen yolcularla doldu.
İSLAMABAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'da hafta sonu tren istasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için evlerine gitmek isteyen yolcularla doldu.
Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonunda trenden el sallayan yolcular, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonundaki yolcular görülüyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonunda trene binen yolcular, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Xinhua / Güncel