Pakistan'da polis aracına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracına düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi. Olayın ardından bölge emniyet güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Polis Sözcüsü Shaukat Khan yaptığı açıklamada, saldırının eyaletin Karak bölgesinde düzenlendiğini belirtti.

Khan, olay yerine bölge emniyet müdürü dahil çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ve bölgede arama çalışması başlatıldığını ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın kuzeybatısında 2 Aralık'ta hükümet yetkilisini taşıyan araca düzenlenen saldırıda yetkili ve 2 koruma görevlisi ile yoldan geçen bir kişi ölmüştü.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

