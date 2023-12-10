Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 1 emniyet mensubu yaşamını yitirdi, 2'si yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinin Huzdar bölgesinde polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba infilak etti.

Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.