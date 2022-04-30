Son dakika haberi | Pakistan'da petrol deposunda yangın

Pakistan'ın Nowshera kentinde petrol deposunda yangın çıktı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Nowshera kentinde bir petrol deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan 150 petrol tankerinin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, 5 saat süren çalışmanın ardından yangının hala kontrol altına alınamadığını söylerken, petrol deposuna yakın yerde oturan vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. Kurtarma yetkilileri, Çarsada ve Peşaver kentlerinden de takviye itfaiye araçlarının çağrıldığını söyledi.

(Abid Mazhar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel