Pakistan'da Pazar Yerinde Bombalı Saldırı
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BARKHAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesinde patlamanın olduğu alanda toplanan bölge halkı, 26 Şubat 2023. Polis, Belucistan eyaletinde Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda en az dört kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
BARKHAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesinde patlamanın olduğu alanda toplanan bölge halkı, 26 Şubat 2023.
Polis, Belucistan eyaletinde Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda en az dört kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Polise göre patlama, eyaletin Barkhan bölgesindeki kalabalık bir pazar olan Rukni Çarşısı'nda, bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumandayla ateşlenmesiyle meydana geldi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)