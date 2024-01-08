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Pakistan'da patlama sonucu 6 polis öldü, 22 polis yaralandı

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Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba sonucu 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.

BAJAUR, 8 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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