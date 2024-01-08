Pakistan'da patlama sonucu 6 polis öldü, 22 polis yaralandı

BAJAUR, 8 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.