Pakistan'da patlama sonucu 6 polis öldü, 22 polis yaralandı
Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba sonucu 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.
BAJAUR, 8 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'daki kurtarma görevlileri ve polis yetkilileri, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında patlayan bomba nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, en az 22 polisin ise yaralandığını bildirdi.