Pakistan'da Patlama: 25'ten Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde patlama meydana geldi.

Pakistanlı güvenlik kaynakları, AA muhabirine, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir evde militanlar tarafından saklanan patlayıcıların infilak ettiğini belirtti.

Kaynaklar, "Yakındaki bazı evler de hasar gördü ve kurbanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu yönünde doğrulanmamış haberler var. Güvenlik yetkilileri bu haberleri doğrulamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Milletvekili İkbal Afridi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, patlamada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Patlamanın ardından bölgede gösteriler düzenlenirken, Pakistan hükümeti veya ordu tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde ise Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hayber Pahtunhva'da düzenlediği hava saldırılarında kadınlar ve çocuklar dahil 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.