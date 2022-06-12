Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu - Haberler

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Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir otoparkta çıkan yangın sonucu 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüs kül oldu.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir otoparkta çıkan yangın sonucu 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüs kül oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aziz Bhatti bölgesinde bir otopark yakınındaki çalılıkta çıkan yangın kısa sürede otoparka da sıçradı.

İtfaiye Departmanı yetkilileri, yangın nedeniyle 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüsün kül olduğunu, can kaybı ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yanan tekerleklerin yoğun dumana yol açtığını, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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