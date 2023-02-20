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Pakistan'da otobüsün sebep olduğu kazada 15 kişi öldü

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Pakistan'da otobüsün sebep olduğu kazada 15 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir otobüsün sebep olduğu trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir otobüsün sebep olduğu trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, İslamabad'dan Lahor'a giden otobüs karşı şeride geçerek üç araca çarptı.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Pakistan'da yetersiz yol altyapısı ve kurallara uyulmaması sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.

Gilgit Baltistan bölgesinde 2 Şubat'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

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