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Pakistan'da otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki Karakurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki Karakurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Arama kurtarma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Çilas bölgesinde bulunan kara yolunda yerel saatle 05.30'da yolcu otobüsü devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çilas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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