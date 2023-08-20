Pakistan'da Otobüs Kazası: 20 Kişi Yanarak Öldü

İSLAMABAD, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Hafizabad bölgesinde bir yolcu otobüsünün bir araca çarparak alev alması sonucu en az 20 kişi yanarak hayatını kaybederken, 15 de kişi yaralandı.

İSLAMABAD, 20 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Hafizabad bölgesinde bir yolcu otobüsünün bir araca çarparak alev alması sonucu en az 20 kişi yanarak hayatını kaybederken, 15 de kişi yaralandı.

Yerel kurtarma hizmetleri kazanın Pazar günü sabah saatlerinde Faisalabad Toll Plaza karayolunda otobüsün, yakıt varilleri taşıyan bir kamyonetle çarpışması ve yanması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Kurtarma hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre derhal olay yerine sevk edilen kurtarma görevlileri, kazazedeleri bölgedeki bir hastaneye kaldırdı.

Açıklamada yaralılardan bazılarının yanıkları olduğu ve 3 kişinin kritik durumda olduğu belirtildi.

Kurtarma hizmetlerinin verdiği bilgilere göre otobüste yaklaşık 40 yolcu bulunuyordu.

Kazaya uğrayan otobüsün, ülkenin güneyindeki Karaçi liman kentinden başkent İslamabad'a gittiği bildirildi.