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Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması S Onucu 20 Kişi Yanarak Öldü

Pakistan'da Otobüs ile Petrol Tankerinin Çarpışması S Onucu 20 Kişi Yanarak Öldü

İSLAMABAD, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel medya, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişinin yanarak öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İSLAMABAD, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da yerel medya, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin Jalalpur Pirwala ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişinin yanarak öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerel medyada çıkan haberlere göre kaza Salı sabahı erken saatlerde otoyolda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı ve yolcu otobüsündeki 18 kişi olay yerinde can verdi. Yerel medya, kazanın ardından otoyol polisi ve kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti. Haberlere göre, kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tedavileri sırasında 2 kişi aldıkları yaralar nedeniyle kurtarılamayarak öldü. 18 cesedin otobüsün enkazından çıkarıldığı bildirildi. Kurtarma çalışanları yerel medyaya yaptığı açıklamada, Pencap'ın başkenti Lahor'dan Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'ye gitmekte olan otobüste, şoför ve bilet görevlisi dahil olmak üzere 26 kişinin bulunduğunu söyledi. Pakistan'da çoğunlukla bakımı yapılmayan araçlar, bozuk yollar ve yol güvenliği önlemlerine uyulmaması nedeniyle trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor.

Xinhua / Güncel

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