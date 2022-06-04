Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü - Haberler

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Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki yüksek rakımlı bir ormanda geniş çaplı yangın çıktı.

Yetkililer, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişinin birinin çocuk olduğunu açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için harekete geçtiği ve bölgeye daha fazla ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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