Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki yüksek rakımlı bir ormanda geniş çaplı yangın çıktı. Yetkililer, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişinin birinin çocuk olduğunu açıkladı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için harekete geçtiği ve bölgeye daha fazla ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.