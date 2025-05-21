Pakistan'da Okul Servisine Yönelik Bombalı Saldırı: 4 Öğrenci Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 21 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde okul servisinin geçtiği sırada bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 4 öğrenci hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Huzdar Komiser Yardımcısı Yasir İkbal Deşti, Xinhua'ya yaptığı açıklamada çarşamba günü Huzdar bölgesinin merkezi yakınlarında yol kenarına park edilmiş patlayıcı yüklü bir aracın, çocukları ve personeli taşıyan okul servisinin geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten Deşti, acil durum ilan edilerek bölgedeki hastanelerde çalışan tüm sağlık personelinin göreve çağrıldığını sözlerine ekledi.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, çok güçlü bir patlama meydana geldiğini ve okul servisinin enkaza döndüğünü söyledi.

Patlamanın ardından bölgeyi kordon altına alan polis, suçluları yakalamak için çevrede bir arama operasyonu başlattı.

Patlayıcıların niteliğini belirlemek için olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.