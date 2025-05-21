Pakistan'da Okul Otobüsüne Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 38 Yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir okul otobüsüne yapılan bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sorumluların yargılanacağı belirtildi.
- Pakistan'da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü
KETTA - Pakistan'da bir okul otobüsüne gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde bir okul otobüsünü bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar Kuzdar Askeri Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olaya ilişkin açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınayarak ve olayın sorumlularının adalet karşısına çıkartılacağına dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel