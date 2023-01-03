Pakistan'da mutfak tüpüne parası yetmeyenler plastik torbalarda doğal gaz satın alıyor

Ekonomik zorluk içindeki Pakistan'da mutfak tüplerini pahalı bulanlar plastik torbalarda doğal gaz satın alıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde halk, mutfak tüpleri pahalı olduğu gerekçesiyle gazı plastik torbalarda satın almayı tercih ediyor.

Mutfak tüpü fiyatının yaklaşık 10 bin Pakistan rupisi (825 TL) olduğu Hayber Pahtunhva'da güvenli olmasa da plastik torbalarda satılan gaz yüzde 70-80 daha ucuz.

Söz konusu gaz, doğal gaz boru hattına bağlı dükkanlardan satın alınıyor. Satıcılar, gaz kaçağını önlemek için plastik torbaların ağzına vana yerleştiriyor.

Plastik torbalardaki gaz, elektrikli pompa aracılığıyla mutfaklarda kullanılabiliyor.

Kış mevsiminde gaz sorunu yaşanıyor

Kış mevsiminde talebin artmasıyla doğal gaz arzında sıkıntı yaşayan Pakistan'da halkın son birkaç yıldır bu tür plastik torbalara yöneldiği belirtiliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gaz dolu büyük plastik torbaları taşıyan kişiler görülüyor.

Yetkililer, geçen ay Peşaver'de gaz alışverişinde kullanılan plastik torbaları satan 16 kişiyi gözaltına almıştı.

Pakistan'da her yıl kış mevsiminde doğal gaz arzında sorun yaşanıyor. Ülkenin çeşitli şehirlerinde günün belirli saatlerinde hanelere yönelik gaz kesintileri uygulanıyor.

Son olarak enerji tasarrufu için iş yerlerinin en geç saat 20.30'da kapatılması kararlaştırılmıştı.

Ekonomik darboğaz

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Pakistan Merkez Bankasının 2 Aralık 2022'de 6 milyar 715 milyon dolar olan döviz rezervi, 29 Aralık'ta 5,8 milyar dolara gerilemişti.

Ülkenin yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek dövizi bulunuyor.

Pakistan, borç yükümlülüklerini karşılamak ve cari açığı kapatmak için acil fona ihtiyaç duyuyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda 31-32 milyar dolar dış borç ödemesi bulunuyor. Bu borcun 8,3 milyar dolarının ocak-mart döneminde ödenmesi gerekiyor.