Pakistan'da Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Seller Etkisini Sürdürüyor
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LAHORE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahore kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sebze çuvalları taşıyarak sel sularının içinden geçen işçiler, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
LAHORE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahore kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sebze çuvalları taşıyarak sel sularının içinden geçen işçiler, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel