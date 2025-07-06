Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Can Almaya Devam Ediyor

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Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana süren şiddetli muson yağmurları ve ani seller nedeniyle en az 66 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi ise yaralandı. Aşırı hava koşulları etkisini sürdürürken, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış ve fırtına bekleniyor.

İSLAMABAD, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli muson yağmurları ve ani seller nedeniyle en az 66 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşırı hava koşullarının ülkenin bazı bölgelerinde etkisini sürdürdüğünü belirterek, son iki gün içinde yağışa bağlı olaylarda 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

En fazla can kaybı 11'i çocuk olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiği kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinden bildirildi. Bu kişilerden 14'ü geçen hafta Swat Vadisi'nde meydana gelen selde yaşamını yitirmişti.

Pencap eyaletinde ise şiddetli yağışların yol açtığı ev çökmeleri ve ani seller nedeniyle 11'i çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı Sind eyaletinde 15, Belucistan'da ise 5 oldu. Azad Cammu ve Keşmir bölgesinde ise 3 kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji İdaresi önümüzdeki 48 saat içinde ülkenin birçok bölgesinde daha fazla yağış ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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