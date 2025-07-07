Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle 72 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pakistan genelinde devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. 130'dan fazla kişi yaralandı ve yerel yetkililer uyarıldı.

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72'ye yükseldiği vurgulanan açıklamada, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları çağrısı yapıldı.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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