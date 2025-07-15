Pakistan'da Muson Yağmurları Nedeniyle Ölü Sayısı 111'e Yükseldi

Pakistan genelinde haziranın son haftasından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son 48 saat içinde yağışların yol açtığı sellerde 7 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralanmasıyla 26 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 111, yaralı sayısının 212 olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilen açıklamada, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.