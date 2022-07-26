Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

Pakistan'da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin çeşitli şehirlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Karaçi'de şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 7 kişi daha öldü. Bunlardan biri elektrik akımına kapıldı, 6'sı boğuldu. Dün, Karaçi'de 4 kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü.

Şehrin çeşitli noktalarında çok sayıda evin çatısı çöktü, yollar sular altında kaldı.

Çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Sindh eyaleti genelinde yaşanan kesintiler sebebiyle vatandaşlar yer yer protesto gösterisi düzenledi.

Haydarabad'da da yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh eyaleti, Karaçi ve Haydarabad şehirlerinde etkili yağışlar sebebiyle dün resmi tatil ilan etmişti.

Belucistan'da 4 kişi öldü

Belucistan eyaleti genelinde de şiddetli yağışlar etkili oldu.

Ketta-Karaçi kara yolu üzerindeki 2 köprü yıkıldı, kara yolunun 4 kilometrelik kısmı sular altında kaldı.

Huzdar bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, Bela bölgesinde de yağışların yol açtığı kazalarda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Pencap eyaletinde Rajanpur şehrine bağlı 22 ve Mianvali'ye bağlı 13 köyü sel vurdu.

Son 24 saatte ülkenin çeşitli şehirlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle, ülkede son 5 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan'da 104, Sindh'te 84, Hayber Pahtunhva'da 63 ve Pencap eyaletinde 61 kişi hayatını kaybetti.