Pakistan'da Muson Yağmurları Nedeniyle 221 Kişi Hayatını Kaybetti

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Havaların etkisiyle meydana gelen sel felaketi sonucu Pakistan'da en az 221 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı. En çok etkilenen bölge Pencap eyaleti oldu.

İSLAMABAD, 22 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da haziran sonundan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı ani seller ve şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde en az 221 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu pazartesi günü yayımladığı son durum raporunda söz konusu can kayıplarının 26 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında yaşandığını, son 24 saat içinde ise 5 yeni ölüm ve 10 yaralanma vakasının bildirildiğini belirtti.

135 can kaybı ve 470 yaralanma vakasının görüldüğü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaleti, muson yağmurlarından en çok etkilenen eyalet olurken kuzeybatıdaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde ise 46 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

Sel uyarıları yayımlayan yetkililer, yağışlar devam ederken yardım operasyonlarının yürütülmesi ve hassas bölgelerin izlenmesi için eyalet yönetimleriyle koordinasyonu sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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