Pakistan'da Muson Yağmurları Eşliğinde Seller: 11 Ölü

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'taki Lahor kenti ve Belucistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, sellere yol açtı.

Muson yağmurları nedeniyle kanalizasyon sisteminin yetersiz kaldığı ve bazı yolların kapandığı Lahor'da binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, şiddetli yağışların evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek, Lahor ve Belucistan'ın bazı kesimlerinde meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.