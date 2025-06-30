Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor

İSLAMABAD, 29 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), son iki gün içinde ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan kazalarda 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece muson mevsimlerinin başladığı 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini bildirdi.

NDMA pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin neredeyse tüm eyaletlerini vuran şiddetli yağışlarda 6 kişinin daha yaralanmasıyla yaralı sayısının 68'e yükseldiğini belirtti.

Yetkililer, kayıpların çoğunun çöken çatılar ile evleri ve köprüleri yıkan ani seller sonucu meydana geldiğini bildirdi.

NDMA, 89 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını, 55 büyükbaş hayvanın ise öldüğünü kaydetti.