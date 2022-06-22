Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

PEŞAVER, 22 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentindeki muson öncesi yağmurların ardından su basan bir cadde görülüyor, 21 Haziran 2022.

PEŞAVER, 22 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentindeki muson öncesi yağmurların ardından su basan bir cadde görülüyor, 21 Haziran 2022. Hükümet yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın bazı bölgelerinde görülen şiddetli muson öncesi yağmur dalgası en az 26 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve büyük hasara yol açarak altyapıya ve ekili mahsullere zarar verdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

21 Haziran Pakistan su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title