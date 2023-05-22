Pakistan'da muhalefetten sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına itiraz

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına ve ordunun sivil bölgelerde konuşlandırılmasına karşı mahkemeye başvurdu.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına ve ordunun sivil bölgelerde konuşlandırılmasına karşı mahkemeye başvurdu.

Geo News televizyonundaki habere göre, PTI, mahkemeye başvurusunda, federal hükümetin güvenliğin sağlanması için ordu birliklerinin sivil yönetime yardım amacıyla eyaletlerde konuşlandırılmasını sorguladı ve buna itiraz etti.

PTI ayrıca 9 Mayıs'ta İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda "isyanla" suçlanan göstericilerin askeri mahkemelerde yargılanmasına yönelik kararın geri alınmasını istedi.

Han'ın partisi, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının temel insan haklarının ihlali olduğuna dikkati çekti.

Parlamentodan orduya destek kararı

Ulusal Meclis'te sivil ve askeri kurumlara saldırmakla suçlanan kişilerin askeri ve terörle mücadele yasaları altında yargılanmasına yönelik bir karar kabul edildi.

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından parlamentoya sunulan kararda, 9 Mayıs'ta yaşananlar "utanç verici" olarak nitelendirilirken, silahlı kuvvetler ile dayanışma vurgulandı.

Başbakan Şahbaz Şerif, dün yaptığı açıklamada, sadece sivil ve askeri kurumlara saldıran kişilerin askeri ve terörle mücadele mahkemelerinde yargılanacağını söylemişti.

Hükümet 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Hükümet, sivil ve askeri kurumlara saldırdığı ve zarar verdiği iddiasıyla 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PTI ise, aralarında kadınların da bulunduğu 7 binden fazla PTI destekçisinin gözaltına alındığını öne sürüyor.

Han hükümeti, 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

İmran Han, Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Pakistan ordusundan 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda orduya ait kurumlara saldıranların, "askeri yasalar" kapsamında yargılanacağı bildirilmişti.

Hukukçu İnamur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun açıklamasına atıfta bulunarak suçlanan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanacağını söylemişti.