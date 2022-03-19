Pakistan'da muhalefetten iktidara İİT toplantısı öncesi protesto uyarısı

Pakistan'da muhalefet partileri, 21 Mart'ta parlamentoda güvensizlik oylaması oturumunun yapılmasını, aksi halde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi meclis önünde protesto düzenleyecekleri konusunda hükümete uyarıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari ve Belucistan Milli Partisi-Mengal (BNP-M) lideri Aktar Mengal, başkent İslamabad'da ortak basın açıklaması yaptı.

PPP lideri Zerdari, güvensizlik oylaması oturumunun 21 Mart'ta Ulusal Meclis'te gerçekleştirilmesi çağrısında bulunarak, "Aksi halde parlamentonun dışından ayrılmayacağız. İİT toplantısını nasıl yapacaksınız göreceğiz." dedi.

Başbakan İmran Han ise Ravalpindi de yaptığı açıklamada, muhalefetteki PPP'ye ait bir konuta sığınan kendi partisinden milletvekillerini halkın öfkesi konusunda uyardı ve parlamenterlerin halkın baskısıyla geri geleceğini söyledi.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) 24 milletvekili, Başbakan Han'a karşı oy kullanacakları gerekçesiyle 17 Mart'ta muhalefetteki PPP'ye ait bir konuta sığınmıştı.

İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 22-23 Mart'ta başkent İslamabad'daki Pakistan Ulusal Meclisi'nde düzenlenecek.

???????- "Güvensizlik oyu" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor. Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak görülüyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.