Pakistan'da muhalefetten 'hükümet ile müzakerelerden olumlu sonuç çıkmayacak' açıklaması

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) üst düzey isimlerinden Pervez Hattak, koalisyon hükümeti ile seçim tarihlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayacağını söyledi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) üst düzey isimlerinden Pervez Hattak, koalisyon hükümeti ile seçim tarihlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayacağını söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hattak, Novşera şehrinde yaptığı açıklamada, görüşmelerin geçmişte başarılı olmadığını ve koalisyon hükümetinin ise kötü niyetli olduğunu öne sürdü.

Hattak, yapılan müzakerelerle ilgili iyimser olmadığını belirterek, hükümetin tavrı sebebiyle bunun zaman kaybı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin öncelikle meclisleri feshederek genel seçimin önünü açması gerektiğini ifade eden Hattak, bunun yerine seçimlerden kaçmak için erteleme taktiklerinin uygulandığını savundu.

Anayasa Mahkemesi, 20 Nisan'da hükümet ile PTI'nın seçim tarihlerini müzakere ederek belirlemesini kararlaştırmıştı. Anayasa Mahkemesinin kararının ardından PTI ile Şahbaz Şerif hükümeti arasında 3 görüşme gerçekleştirilmişti.

Taraflar, seçimlerin tüm ülkede aynı anda yapılması konusunda anlaşsalar da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

PTI, 3 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine sunduğu raporda, Pencap'ta seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, PTI ile hükümet arasındaki görüşmelerin başarısız olması halinde mahkemenin Pencap'ta seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili kararını uygulayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Mahkeme, Seçim Komisyonunun kararını anayasaya aykırı bulmuştu

Anayasa Mahkemesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesinin anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin ertelenmesi kararını bozan mahkeme heyeti, Pencap'ta seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti, Hayber Pahtunhva eyaletine ilişkin duruşmanın ise süreceğini bildirmişti.

Hükümet, seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını duyurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.