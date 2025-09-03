Pakistan'da Miting Yakınında Patlama: 13 Ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında düzenlenen mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri aktardı.

Yetkililer, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu.

Mitinge birçok politikacının katıldığını belirten yetkililer, çoğunun herhangi bir hasar almadan kurtulduğunu söyledi.

Yetkililer politikacılara ait zırhlı araçlar da dahil olmak üzere 6 aracın patlamada zarar gördüğünü ifade etti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Miting, eyaletin eski Başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.