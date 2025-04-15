Pakistan'da Minibüs ve Tır Çarpışması: 10 Ölü, 10 Yaralı

İSLAMABAD, 15 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Polise göre salı günü gerçekleşen kaza, Hayber Pahtunhva eyaletinin Karak ilçesindeki İndus Otoyolu'nda aşırı hız yapan bir tırın karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ölümcül kazanın aşırı hız ve tır sürücüsünün ihmali nedeniyle meydana geldiğini belirten polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, çarpışmanın şiddeti nedeniyle minibüsün tamamen tahrip olduğunu ve kurtarma ekiplerinin sıkışan yolcuları kurtarmak için aracı kesip açmak zorunda kaldığını belirtti.

Yetersiz altyapı, otomobillerin bakımlarının yeteri kadar yapılmaması ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ülkede sık sık trafik kazaları meydana geliyor.