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Pakistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 16 Ölü

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Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Olayın aşırı hızdan kaynaklandığı belirtiliyor.

- Pakistan'da minibüs uçuruma yuvarlandı, en az 16 kişi öldü

KARAÇİ - Pakistan'da bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Jamshoro bölgesinde seyir halindeki minibüs uçuruma yuvarlandı. Olayda 5'i çocuk en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiği öğrenildi.

Aşırı hız yapan sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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