Pakistan'da Militanlara Yönelik Operasyonda 7 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen militan karşıtı operasyon sırasında yaşanan çatışmada 7 asker öldü, 13 asker yaralandı. Olay yerine yapılan saldırı sonucu bir askerin kaybolduğu bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlara karşı yürütülen operasyon sırasında meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusuna bağlı paramiliter sınır birlikleri dün Hayber Pahtunhva'nın Aşağı Dir bölgesinde militanlara yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında oluşturulan güvenlik konvoyuna militanlar tarafından ateş açıldı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Dağlık bölgede meydana gelen çatışmanın ardından bir askerin ise kaybolduğu belirtildi.

Pakistan ordusu dün Hayber Pahtunhva'nın Mohmand, Kuzey Veziristan ve Bannu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı oldukları ifade edilen 19 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

