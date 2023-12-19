Karaçi'de Gaz Tüpü Patlaması: 3 Ölü, 12 Yaralı

KARAÇİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentinde tüp patlamasının meydana geldiği yerde toplanan insanlar, 18 Aralık 2023.

Kurtarma ekipleri, Pazartesi günü Karaçi'de bir binada meydana gelen gaz tüpü patlamasında en az 3 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 12 kişinin de ağır yaralandığını belirtti. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)