Pakistan'da mahkeme kararına rağmen hükümetten seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağı vurgusu

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Anayasa Mahkemesinin Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasıyla ilgili kararına rağmen tüm ülkedeki seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Anayasa Mahkemesinin Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasıyla ilgili kararına rağmen tüm ülkedeki seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Faysalabad şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sanaullah, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) tüm çabalarına rağmen Pencap'taki seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmayacağını belirtti.

Sanaullah, Anayasa Mahkemesinin Pencap'ta 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasıyla ilgili kararına rağmen, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı anda yapılacağını söyledi.

Öte yandan Sanaullah, eski Başbakan Navaz Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın seçim kampanyasına öncülük etmek için ülkeye döneceğini kaydetti.

Hükümet, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılmasını istiyor.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise söz konusu iki eyaletteki seçimlerin Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda yapılmasını talep ediyor.

Hükümet ile muhalefet arasında müzakere girişimi

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, kötüleşen ekonomi ve siyasi durum sebebiyle İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI ile koalisyon hükümeti arasında arabuluculuk girişiminde bulundu.

Hak, İmran Han ve Başbakan Şahbaz Şerif ile tarafların masaya oturması için ayrı ayrı görüştü.

Tarafların, belirledikleri komisyonlar aracılığıyla yakın zamanda müzakere masasına oturmaları bekleniyor.

Mahkeme, Seçim Komisyonunun kararını anayasaya aykırı bulmuştu

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin ertelenmesi kararını bozan mahkeme heyeti, Pencap'ta seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti, Hayber Pahtunhva eyaletine ilişkin duruşmanın ise süreceğini bildirmişti.

Hükümet, seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.