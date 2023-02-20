Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'a geçici kefalet verdi Güncel Haberler Pakistan'da mahkeme, "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle yargılandığı davada eski Başbakan İmran Han'a 10 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen geçici kefalet verdi. Pakistan'da mahkeme, "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle yargılandığı davada eski Başbakan İmran Han'a 10 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen geçici kefalet verdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesinde İmran Han'ın şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, Han'a 3 Mart'a kadar gözaltına alınmasını engelleyici geçici kefalet verilmesine hükmetti. Mahkeme çevresinde toplanan Han'ın yüzlerce destekçisi, koalisyon hükümeti karşıtı sloganlar attı. Han hakkında geçen sene ekimde Seçim Komisyonu önünde gerçekleşen protestoda şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle dava açılmıştı. İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Kaynak: AA / Güncel İmran Khan Pakistan Güncel Haberler

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