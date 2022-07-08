Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor - Haberler

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Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor.

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor.

Başkent İslamabad'a komşu Ravalpindi şehrindeki Pirvadhai Otobüs Terminali, bayram için memleketine gitmek isteyenlerle dolup taştı.

Çok sayıda kişi ellerinde valizleriyle terminalin yolunu tutarken, birçoğu ise otobüslerde yer bulamadı.

Sıcak havanın altında saatlerce bekleyen yolcular ise ellerindeki yelpazelerle serinlemeye çalıştı.

Öte yandan, otobüslerde yer bulamayan bazı vatandaşların araçların üstüne çıkarak seyahat ettiği görüldü.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da Kurban Bayramı 10 Temmuz'da başlayacak.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Kurban Bayramı Pakistan Güncel Haberler

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