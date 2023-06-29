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Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

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Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Ülkenin en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da Müslümanların buluşma noktası oldu.

Bayram namazını eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Kurban Bayramı Pakistan Güncel Haberler

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