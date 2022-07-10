Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Hayber Pahtunhva eyaletinin Balakot şehrinde Müslümanlar, bayram namazına yoğun ilgi gösterdi. Sultan Jabri köyündeki Osmaniye Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu. Namaz sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından kurbanlar kesildi ve yemekler yenildi. Bayram dolayısıyla evlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu. Pakistan'da bugün başlayan Kurban Bayramı 13 Temmuz'a kadar sürecek. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Kurban Bayramı Osmaniye Pakistan Güncel Haberler

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